Bugün bir kız çocuğunun geleceğini değiştirebilirsin!

Bugün bir skor, bir maç haberi, bir transfer haberi, bir son dakika gelişmesi değil, bir gelecek paylaşıyoruz.





Bugün okuduğun bu haber, aslında bir kız çocuğuna umut olabilir. Çünkü onun gibi binlerce kız çocuğu, Koruncuk Vakfı, Kız Çocuklarına Destek Derneği ve KIZÇEV gibi kuruluşların desteğiyle yeniden hayal kurabiliyor. Bugün yüzbinlerce kişinin her gün ziyaret ettiği çok özel bir açılış sayfası ile ziyaretçilerini karşılıyor. Sen de bugün bir umut olursun. Çünkü bazen en güçlü mesajlar, bir bildirimle gelir. #BirKızBirGelecek #DünyaKızÇocuklarıGünü

KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ

🌐 https://www.kizcocuklarinadestek.org/

Kız çocuklarının eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak, toplumsal farkındalık yaratmak ve yerel/ulusal destek ağlarını güçlendirmek için çalışan bir dernektir.









KORUNCUK VAKFI (TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI)

🌐 https://koruncuk.org/

Risk altındaki kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar barınma, eğitim ve bakım desteği sunan köklü bir vakıftır.











KIZ ÇOCUKLARINI KORUMA DERNEĞİ

🌐 https://kizcocuklarinikorumadernegi.org

1982'den bu yana koruma ve bakım altındaki kız çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve eğitimlerine destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir.











KIZÇEV – KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİM VE BİLİM DERNEĞİ

🌐 https://kizcev.com/

Kız çocuklarının eğitimine ve bilimsel gelişimine destek verir, burs sağlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında projeler yürütür.









TÜM KADIN VE ÇOCUKLARI KORUMA VAKFI

🌐 https://tumkadincocuk.org/





Kadınlar ve çocuklar için eğitim, sağlık, sosyal yardım ve koruyucu destek alanlarında projeler geliştiren bir vakıftır.









KAÇOK – KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ





🌐 https://kacok.org.tr/

Kadınlar ve çocukları şiddet, ihmal ve istismar riskine karşı korumak amacıyla savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.











DERNEK.ORG.TR – SİVİL TOPLUM AĞI

🌐 https://dernek.org.tr/

Doğrudan bir yardım derneği olmasa da, Türkiye'de kız çocuklarına destek veren STK ve dernekleri listeleyen önemli bir bilgi ve yönlendirme platformudur.



