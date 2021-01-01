Bucks rahat kazandı, seriyi 7. maça zorladı!

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 6. maçında konuk ettiği Brooklyn Nets'i 104-89 mağlup ederek, seriyi 3-3 eşitlemeyi başardı.



Serinin 5. maçında gelen yürek burkan yenilginin ardından, Bucks 6. maça güçlü bir şekilde başladı ve bu sefer 48 dakika boyunca odağını korudu. Bucks, ilk çeyreği 26-19 önde kapatırken, ilk yarıyı 11 sayılık bir farkla kapattı.



Nets üçüncü çeyreğe daha güçlü başlamış olsa da, Bucks ekibi son çeyreğe girerken farkı 11'de tutarak, Brooklyn'in yaklaşmasına izin vermedi. Bucks son çeyrekte Nets'ten dört sayı fazla üreterek, seriyi 7. maça zorlamış oldu.



Khris Middleton, 38 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 5 top çalma ile oynayarak, playoff kariyeri rekorunu kırdı ve Bucks'ın en skorer ismi oldu. Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jrue Holiday maçı 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma ile tamamladı.



Bucks ekibi, üçlük çizgisi gerisinden 7/33 isabet dahil olmak üzere toplamda %45 şut isabetiyle oynadı.



DURANT YİNE NETS'İN EN SKORERİ



Nets tarafında Kevin Durant, 40 dakika forma giydiği maçta 32 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle Nets'in en skorer ismi oldu. James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile oynarken, Blake Griffin 12 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı.



Üçlük çizgisi gerisinden 9/30 isabetle oynayan Nets, geceyi %44 şut isabetiyle kapattı.



Serinin 7. maçı Cumartesi gecesi Brooklyn'de oynanacak.



