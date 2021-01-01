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Bucks, Myles Powell'ı kadroya katmaya yakın

Milwaukee Bucks'ın, G League guardı Myles Powell'ı iki yönlü bir kontrat ile kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, G League guardı Myles Powell'ı iki yönlü bir kontrat ile kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

2020 NBA Draftı'nda seçilmemiş olan 23 yaşındaki Powell, G League bubble'ında Westchester Knicks forması giymişti ve 13 maçta 17.8 sayı, 3.3 ribaund, 4.0 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Bucks'ın iki adet iki yönlü kontrat boşluğunu Mamadi Diakite ve Jaylen Adams doldurduğundan ötürü, bu iki oyuncudan birinin Powell'a yer açmak için serbest bırakılması bekleniyor.

Yakın zamanda NBA ve NBPA'in bu sezon iki yönlü sözleşmeli oyuncular için 50 maç sınırını kaldırmasının beklendiği bildirildiğinden ötürü, Powell, Bucks ile resmi olarak sözleşme imzaladığında, normal sezonun ve playoffların geri kalanında takımda kalabilecek.


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