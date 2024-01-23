Bucks, Dejounte Murray için "takas kovalıyor"

Milwaukee Bucks'ın, Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray için "takas yolunu yapmaya çalıştığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks, Dejounte Murray için 'takas kovalıyor'
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23 Ocak 2024 12:55
Milwaukee Bucks'ın, Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray için "takas yolunu yapmaya çalıştığı" iddia edildi.

Çok sayıda rapor, Bucks'ın Şubat ayındaki son takas gününden önce kadrosunu güçlendirmek için çok çalıştığını doğrulamıştı ve taraftarların dikkatini çeken isim, takımın hedefleri arasında olduğu söylenen eski All-Star Murray oldu.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'teki son yazısında Bucks yönetiminin Murray'yi Hawks'tan alma ihtimaline baktığını doğruladı:

"Milwaukee Bucks, Atlanta'dan Dejounte Murray için takas yolunu kovalamaya çalışıyor."

Bu yeni raporun, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in, Bucks'ın "Murray takasına ilgi duyan birden fazla takım arasında olduğunu" belirtttiği başka bir raporuyla örtüşmesi ise dikkat çekti.

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