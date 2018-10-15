Bucaspor'dan Oğuz'a ağır ceza yolda!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilerek 3 puanla son sırada kalan Bucaspor'da genç futbolcu Oğuz Aydın takımda krize neden oldu.Önceki hafta iç sahada oynanan Diyarbekirspor maçı öncesi ağabeyinin düğünü olduğunu söyleyip Hollanda'ya gitmek isteyen genç futbolcuya izin çıkmadı. Ancak Oğuz, kimseye haber vermeden Diyarbekirspor maçı öncesi Hollanda'ya gitti. Diyarbekirspor sınavında oynamayan Oğuz, Hollanda'dan dönmedi ve Kocaelispor deplasmanında da sahaya çıkmadı.Teknik ekip ve yönetimin tepkisini çeken Oğuz'a çok ağır cezalar verileceği bildirildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cihan Aktaş, Oğuz Aydın'ın yanlış bir tutum içinde olduğunu söyledi.Cihan Aktaş,yorumunu yaptı.