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Bucaspor'dan Oğuz'a ağır ceza yolda!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilerek 3 puanla son sırada kalan Bucaspor'da genç futbolcu Oğuz Aydın'ın disiplinsiz hareketi nedeniyle ceza alacağı açıklandı.

Kaynak: DHA
Bucaspor'dan Oğuz'a ağır ceza yolda!
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15 Ekim 2018 13:08
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilerek 3 puanla son sırada kalan Bucaspor'da genç futbolcu Oğuz Aydın takımda krize neden oldu.

Önceki hafta iç sahada oynanan Diyarbekirspor maçı öncesi ağabeyinin düğünü olduğunu söyleyip Hollanda'ya gitmek isteyen genç futbolcuya izin çıkmadı. Ancak Oğuz, kimseye haber vermeden Diyarbekirspor maçı öncesi Hollanda'ya gitti. Diyarbekirspor sınavında oynamayan Oğuz, Hollanda'dan dönmedi ve Kocaelispor deplasmanında da sahaya çıkmadı.

Teknik ekip ve yönetimin tepkisini çeken Oğuz'a çok ağır cezalar verileceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cihan Aktaş, Oğuz Aydın'ın yanlış bir tutum içinde olduğunu söyledi.

Cihan Aktaş, "Oğuz izin vermememize rağmen habersizce Hollanda'ya gitti. Halen de gelmedi. Ne tesislere ne kulübe uğradı. Sözleşmesi gereği kendisine en ağır cezayı uygulayacağız. Oğuz'un davranışı herkesi olumsuz etkiledi. Zaten kadromuzda çok alternatif yok. Üstelik Çağlayan'ın da sakatlığı vardı. Bu nedenle hocamız zorunlu olarak mevkileri değiştirdi. Ağabeyinin düğünü önemli olabilir ama burada kendi geleceği söz konusu. Kritik dönemde iki maçı da kaybettik" yorumunu yaptı.

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