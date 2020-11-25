Bruno Fernandes: "Şimdi lige döneceğiz"

Bruno Fernandes, Manchester United'ın Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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Bruno Fernandes: 'Şimdi lige döneceğiz'
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25 Kasım 2020 01:08
Manchester United'da Başakşehir'e 2 gol birden atan Bruno Fernandes karşılaşmanın ardından açıklamada bulşlundu.

Fernandes attığı ilk golün anlatılması istendiğinde," Bazen kornerde top dışarı açılır ve vurmaya ya da orta açmaya hazır olmalısınız. Bir şut şansı buldum, güzel gol oldu." sözlerini kullandı.

Fernandes galibiyeti önemsediklerini belirterek şimdi lig maçına odaklanacaklarını belirterek, "Önlerindeki zorlu Biz maç maç düşünüyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. En önemlisi Premier Lig'e odaklanmak, büyük bir maçımız var, sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni tekrar düşüneceğiz." sözlerini kullandı.



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