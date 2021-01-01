Brooks: "Westbrook, NBA tarihinin en iyi 2. point guardı!"

Washington Wizards koçu Scott Brooks, Russell Westbrook'un Magic Johnson'ın ardından NBA tarihindeki en iyi ikinci point guard olduğunu söyledi.



Russ geçtğimiz gece, kariyer rekoru 21 ribaund ve kariyer rekorunu egale ettiği 24 asistiyle birlikte 14 sayı kaydederek, sezondaki 32'nci triple-double'ını yaptı. Westbrook böylece, NBA tarihinde 20 ribaund ve 20 asist barajının geçildiği üçüncü triple-double performansını göstermiş oldu. Diğer iki performansı yine kendisi ve Wilt Chamberlain sergilemişti.



Brooks, Indiana Pacers'a karşı alınan 154-141'lik galibiyetten sonra şu açıklamaları yaptı:



"Point guardlar, normalde onun yaptığı şeyleri yapmaz. O normal değil; diğerlerinin böyle bir yapısı yok. Daha iyi şut atan başkası mutlaka vardır. Muhtemelen bazı şeyleri daha iyi yapabilecek oyuncular da olabilir. Ama oyunun tarihinde hiç kimse, istatistik kağıdında onun yaptıklarını yapamaz.



Eskiden kendisinin muhtemelen tarihin en iyi üçüncü point guardı olacağını söylerdim, ama sanırım bir sıra yükseldi. Muhtemelen en iyi ikinci olacak. 1 numara tabii ki Magic Johnson. Russ yeteri kadar takdir görmüyor. Onun yaptıklarını başka hiçbir point guard yapmadı, kimse hem de."



Hall of Fame oyuncu Oscar Robertson'ın rekoruna üç performans uzaklıkta olan Russ, kariyerinde 178 triple-double'a sahip ve sezonun tamamlanmasına yedi maçı kalan Wizards ise, Doğu Konferansı playoff sıralamasında Indiana'ya (30-34) yaklaşmış durumda.



