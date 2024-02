Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny'nin potansiyelinin, Orlando Magic'in veteran oyuncusu Gary Harris'e "benzer olabileceği" iddia edildi.



The Athletic'ten John Hollinger, LeBron'un 2024 NBA Draftı'na girmesi beklenen oğlu Bronny James'in Draft için ne kadar hazır olduğunu kaleme aldı.



Hollinger'ın "Normalde tek sene üniversite okuyup lige girebilecek bir adam değil" yorumlarının yanı sıra, The Athletic'ten Brendan Marks ise, Hollinger'ın Bronny ile ilgili diğer yorumlarını şu şekilde aktardı:



"Hollinger, Bronny'nin güçlü fiziğini ve basketbol hissiyatını olumlu olarak kaydetti. Ancak aynı zamanda USC'de ilk yılında olan Bronny'nin, tüm istatistikler ve maç filmlerinde görüldüğü üzere, şu anda herhangi bir seviyede istikrarlı bir şekilde skor üretme konusunda nasıl sıkıntı çektiği de kayıtlara geçti. Hollinger'ın düşüncesi, Bronny'nin potansiyelinin eninde sonunda Gary Harris'inki gibi olabileceği yönündeydi."



2014 NBA Draftı'nda ilk turun sonlarına doğru seçilen Harris, on yıl boyunca ligde Denver Nuggets ve Oklahoma City Thunder'da rol oyuncusu olarak önemli dakikalar almış, 12 yıllık NBA kariyeri boyunca 420'den fazla maça çıkmıştı.





