Brighton'ın yeni hedefi Otele

Brighton, Cluj forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Philip Otele'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Brighton'ın yeni hedefi Otele
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28 Mart 2024 13:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, transfer için yeni hedefini belirledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton'ın, Cluj'dan Philip Otele'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO

Cluj'un güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcusu 3.5 milyon euro beklediği öne sürüldü.

ÖNCE BELÇİKA'YA GİDECEK

Brighton'ın, Otele'yi kadrosuna katması durumunda Nijeryalı futbolcunun önce Brighton'ın Belçika'daki ortak kulübü Union St Gilloise'de forma giyeceği öne sürüldü.

OTELE'NİN PERFORMANSI

Nijeryalı Otele, bu sezon Cluj'de çıktığı 35 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

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