İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, transfer için yeni hedefini belirledi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton'ın, Cluj'dan Philip Otele'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.



BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO



Cluj'un güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcusu 3.5 milyon euro beklediği öne sürüldü.



ÖNCE BELÇİKA'YA GİDECEK



Brighton'ın, Otele'yi kadrosuna katması durumunda Nijeryalı futbolcunun önce Brighton'ın Belçika'daki ortak kulübü Union St Gilloise'de forma giyeceği öne sürüldü.



OTELE'NİN PERFORMANSI



Nijeryalı Otele, bu sezon Cluj'de çıktığı 35 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.



