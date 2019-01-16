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Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi!

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi!
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16 Ocak 2019 20:13
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adriano'ya ülkesi Brezilya'dan teklif geldi.

Brezilya basınının haberine göre Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından Santos, Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü. Santos'un Adriano'ya yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE FESHİ BEKLİYORLAR

34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.

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