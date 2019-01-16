Brezilya'dan Adriano'ya teklif geldi!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek'ya ülkesi Brezilya'dan teklif geldi.Brezilya basınının haberine göre Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından, Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü. Santos'un Adriano'yamaaş teklif ettiği belirtildi.34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi.Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.