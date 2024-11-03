Brezilya'da gündem Gabriel Sara: 'Milli takım için kapı araladı'

Galatasaray'ın yazın transfer ettiği isimlerden biri olan Gabriel Sara da, taraftarı pek tatmin etmediği görülen isimler arasındaydı.
"BREZİLYA'DA YANKILANIYOR"
Sara bugün Süper Lig'in asist kralı ve takımın başarısında öne çıkan isimlerden... Sarı-kırmızılıların en dikkat çekici futbolcularından biri olmayı başaran yirmi beş yaşındaki orta saha oyuncusunun Brezilya Milli Takımı'na çağrılıp çağrılmayacağı konuşulmaya başladı.
Brezilya yayın organı O Globo'dan Breno Angrisani, vatandaşı olan futbolcuyla ilgili düşüncelerini Milliyet'e anlattı.
Angrisani bu konuda şunları söyledi: 'Brezilya'da Türkiye ligi yayınlanmadığı için Gabriel Sara'nın maçlarını çok az kişi izleyebiliyor. Ancak gösterdiği mükemmel performans, başta Gabriel Sara'nın eski takımı Sao Paulo olmak üzere bir çok medya kuruluşunda yankı buluyor.'
"GEÇİŞ İÇİN İYİ BİR ADRES"
Türkiye'nin, genç oyuncunun gelişimi açısından doğru bir tercih olup olmadığı sorusuna ise Brezilyalı gazeteci şu yanıtı verdi: 'Türkiye'de çalışmanın Avrupa'ya giden Brezilyalılar için mükemmel bir geçiş kapısı olduğuna inanıyorum. Türkiye ligi çok rekabetçi ve Avrupa futboluna adapte olmak için harika, aynı zamanda Avrupa'daki beş büyük lige de iyi bir görünürlük sağlıyor.'
Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılma şansı hakkında şunları söyledi: 'Milli takım forması giyme şansı var. Bugün Brezilya'nın belli bir ilk 11 kadrosu yok ve orta saha bölgesi teknik direktör Dorival Junior için bir deneme tahtası olmaya devam ediyor. Gabriel Sara'nın gösterdiği performansla, yakında Brezilya takımında futbolunu gösterme fırsatı bulacağına inanıyorum.'
"ALEX KIYASI İÇİN ERKEN"
"Sambacı olması, solak olması, pasları ve adımlaması gibi özellikler yüzünden bazı kesimlerce Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'ya benzetilmesi hakkında ne düşünceleri neler?"
"Onu Alex ile kıyaslamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum ancak Gabriel Sara'nın sol ayağında çok fazla kalite var ve Galatasaray'daki harika performansları taraftarların Brezilyalı oyuncu için heyecanlanmasını sağlıyor."
"GALATASARAY'DAKİ FORMU ŞAŞIRTMADI"
"Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki formu ve Türkiye'de bu kadar öne çıkan bir figür haline gelmesi sizi şaşırttı mı?"
"Hayır. Sara'nın geçen sezon İngiltere Championship'teki gol katkısı rakamları onun yetenekli bir yaratıcı orta saha oyuncusu olduğunu gösteriyordu. Sürpriz olan tek şey Premier Lig'in oyuncuya ilgisinin görece az olmasıydı. Teklifte bulunan kulüpler Galatasaray'dan çok daha düşük meblağlar teklif etti."
"Teknik kalitesiyle ve çok sayıda güçlü hücum opsiyonuna sahip bir takımda oynamasıyla, Süper Lig'de dominant olan bir kulüp için her zaman iyi bir uyum gibi görünüyordu. Ancak elbette farklı bir ülkeye ve kültüre taşınmanın nasıl sonuçlanacağını kimse bilemez. Partneri Türkiye'ye geldikten birkaç hafta sonra ilk çocuklarını dünyaya getirdi ve futboldan ziyade ailevi nedenlerle bu kadar çabuk uyum sağlaması muhtemelen daha etkileyici."
"NORWICH GURURLU"
Galatasaray Gabriel Sara'yı Norwich City'den on sekiz milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz kulübünde top koşturduğu dönemde oyuncuyu yakından takip eden Norwich City muhabiri Paddy Davitt, Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı forma içindeki gelişimiyle ilgili konuştu.
"Norwich City döneminin bir oyuncu olarak kendisini geliştirmesine çok yardımcı olduğu düşünülüyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?"
"Güney Amerika futbolundan gelmesine rağmen İngiltere Championship'te oynamak için gereken hız, yoğunluk ve fizik muhtemelen ilk sezonunda büyük bir şok oldu. Teknik kalitesinden, pas menzilinden, duran top ve şut becerisinden şüphe duyulmuyordu. Ancak burada geçirdiği dönemdeki diğer unsurları da oyununa eklediğinde İngiltere'de o seviyede oynamak için her zaman çok iyi olacaktı. Bir önceki teknik direktör de onu farklı orta saha pozisyonlarında kullanmıştı; altı numaradan sekiz numaraya ve hatta zaman zaman geniş orta saha bölgelerine. Tüm bunlar onun sahanın farklı bölgelerde oynama becerisini geliştirmesine yardımcı oldu."
"Sara'nın yükselişi ve Türkiye'deki mükemmel performansının Norwich'teki yankıları nasıl?"
"En ağır basan duygu, onun ne kadar iyi gittiğinden duyulan gurur. Sara'nın Norwich taraftarlarıyla harika bir uyumu vardı ve yaz transfer döneminde ayrılan diğer bazı oyuncuların aksine o Norwich taraftarlarının iyi dilekleriyle gitti. Kulüpten ayrılması için kamuoyunda herhangi bir lobi yapılmadı ve ayrıldığından beri Norwich'te geçirdiği zamandan ve gelecekte bir gün geri dönebileceğinden sevgiyle bahsettiği için bu duygu karşılıklı gibi görünüyor."
"GELDİĞİNİN İKİ KATINA GİDEBİLİR"
"Galatasaray'ın onu gelecekte 50 milyon eurodan daha fazla bir fiyata satabileceğini söyleyenler var. Sizce bu gerçekçi bir fikir mi? Ve genel olarak onun geleceğini nasıl görüyorsunuz?"
"Bu kısa sürede değerinde büyük bir artış gibi görünüyor ama tabii ki Galatasaray'a gelmesinin cazibesinin bir kısmı da Avrupa'da oynamanın getireceği yüksek riskti. Eğer istikrarlı bir performans sergilemeye ve aynı sayıda gol katkısı yapmaya devam ederse, Norwich'in onu sattığının iki katına tekrar satılabileceğini söylemek mantıklı ve makul."
"Onun profilindeki orta saha oyuncuları beş büyük Avrupa liginde her zaman rağbet görüyor. Yaz aylarında Serie A'dan ilgi vardı ve bu tür bir ligin onu potansiyel bir hedef olarak görebileceğini düşünüyorum. Uzun süreçteki kariyerine gelince... Norwich'te geçirdiği süre boyunca hayalinin Brezilya milli takımı forması giymek olduğunu gizlemedi ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca etkileyici performansına devam ederse kesinlikle iyi bir şansı olacaktır. Ayrıca kariyerini ülkesinde Sao Paulo'da tamamlamak istediğini de açıkça belirtti."
SÜPER LİG'DE SÜPER ASİSTÇİ
Gabriel Sara ligde forma giydiği dokuz maçta iki gol, beş asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta ise bir asist yaptı. Altı asist ve iki gol olmak üzere toplamda sekiz gole direkt etki etti. Sarı-kırmızılı futbolcu beş gol pasıyla, ligin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, doksan altı karşılaşmada sahaya çıktığı Norwich City dönemini, yirmi bir gol ve on yedi asistle tamamlamıştı.
"BREZİLYA'DA YANKILANIYOR"
Sara bugün Süper Lig'in asist kralı ve takımın başarısında öne çıkan isimlerden... Sarı-kırmızılıların en dikkat çekici futbolcularından biri olmayı başaran yirmi beş yaşındaki orta saha oyuncusunun Brezilya Milli Takımı'na çağrılıp çağrılmayacağı konuşulmaya başladı.
Brezilya yayın organı O Globo'dan Breno Angrisani, vatandaşı olan futbolcuyla ilgili düşüncelerini Milliyet'e anlattı.
Angrisani bu konuda şunları söyledi: 'Brezilya'da Türkiye ligi yayınlanmadığı için Gabriel Sara'nın maçlarını çok az kişi izleyebiliyor. Ancak gösterdiği mükemmel performans, başta Gabriel Sara'nın eski takımı Sao Paulo olmak üzere bir çok medya kuruluşunda yankı buluyor.'
"GEÇİŞ İÇİN İYİ BİR ADRES"
Türkiye'nin, genç oyuncunun gelişimi açısından doğru bir tercih olup olmadığı sorusuna ise Brezilyalı gazeteci şu yanıtı verdi: 'Türkiye'de çalışmanın Avrupa'ya giden Brezilyalılar için mükemmel bir geçiş kapısı olduğuna inanıyorum. Türkiye ligi çok rekabetçi ve Avrupa futboluna adapte olmak için harika, aynı zamanda Avrupa'daki beş büyük lige de iyi bir görünürlük sağlıyor.'
Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılma şansı hakkında şunları söyledi: 'Milli takım forması giyme şansı var. Bugün Brezilya'nın belli bir ilk 11 kadrosu yok ve orta saha bölgesi teknik direktör Dorival Junior için bir deneme tahtası olmaya devam ediyor. Gabriel Sara'nın gösterdiği performansla, yakında Brezilya takımında futbolunu gösterme fırsatı bulacağına inanıyorum.'
"ALEX KIYASI İÇİN ERKEN"
"Sambacı olması, solak olması, pasları ve adımlaması gibi özellikler yüzünden bazı kesimlerce Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'ya benzetilmesi hakkında ne düşünceleri neler?"
"Onu Alex ile kıyaslamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum ancak Gabriel Sara'nın sol ayağında çok fazla kalite var ve Galatasaray'daki harika performansları taraftarların Brezilyalı oyuncu için heyecanlanmasını sağlıyor."
"GALATASARAY'DAKİ FORMU ŞAŞIRTMADI"
"Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki formu ve Türkiye'de bu kadar öne çıkan bir figür haline gelmesi sizi şaşırttı mı?"
"Hayır. Sara'nın geçen sezon İngiltere Championship'teki gol katkısı rakamları onun yetenekli bir yaratıcı orta saha oyuncusu olduğunu gösteriyordu. Sürpriz olan tek şey Premier Lig'in oyuncuya ilgisinin görece az olmasıydı. Teklifte bulunan kulüpler Galatasaray'dan çok daha düşük meblağlar teklif etti."
"Teknik kalitesiyle ve çok sayıda güçlü hücum opsiyonuna sahip bir takımda oynamasıyla, Süper Lig'de dominant olan bir kulüp için her zaman iyi bir uyum gibi görünüyordu. Ancak elbette farklı bir ülkeye ve kültüre taşınmanın nasıl sonuçlanacağını kimse bilemez. Partneri Türkiye'ye geldikten birkaç hafta sonra ilk çocuklarını dünyaya getirdi ve futboldan ziyade ailevi nedenlerle bu kadar çabuk uyum sağlaması muhtemelen daha etkileyici."
"NORWICH GURURLU"
Galatasaray Gabriel Sara'yı Norwich City'den on sekiz milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz kulübünde top koşturduğu dönemde oyuncuyu yakından takip eden Norwich City muhabiri Paddy Davitt, Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı forma içindeki gelişimiyle ilgili konuştu.
"Norwich City döneminin bir oyuncu olarak kendisini geliştirmesine çok yardımcı olduğu düşünülüyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?"
"Güney Amerika futbolundan gelmesine rağmen İngiltere Championship'te oynamak için gereken hız, yoğunluk ve fizik muhtemelen ilk sezonunda büyük bir şok oldu. Teknik kalitesinden, pas menzilinden, duran top ve şut becerisinden şüphe duyulmuyordu. Ancak burada geçirdiği dönemdeki diğer unsurları da oyununa eklediğinde İngiltere'de o seviyede oynamak için her zaman çok iyi olacaktı. Bir önceki teknik direktör de onu farklı orta saha pozisyonlarında kullanmıştı; altı numaradan sekiz numaraya ve hatta zaman zaman geniş orta saha bölgelerine. Tüm bunlar onun sahanın farklı bölgelerde oynama becerisini geliştirmesine yardımcı oldu."
"Sara'nın yükselişi ve Türkiye'deki mükemmel performansının Norwich'teki yankıları nasıl?"
"En ağır basan duygu, onun ne kadar iyi gittiğinden duyulan gurur. Sara'nın Norwich taraftarlarıyla harika bir uyumu vardı ve yaz transfer döneminde ayrılan diğer bazı oyuncuların aksine o Norwich taraftarlarının iyi dilekleriyle gitti. Kulüpten ayrılması için kamuoyunda herhangi bir lobi yapılmadı ve ayrıldığından beri Norwich'te geçirdiği zamandan ve gelecekte bir gün geri dönebileceğinden sevgiyle bahsettiği için bu duygu karşılıklı gibi görünüyor."
"GELDİĞİNİN İKİ KATINA GİDEBİLİR"
"Galatasaray'ın onu gelecekte 50 milyon eurodan daha fazla bir fiyata satabileceğini söyleyenler var. Sizce bu gerçekçi bir fikir mi? Ve genel olarak onun geleceğini nasıl görüyorsunuz?"
"Bu kısa sürede değerinde büyük bir artış gibi görünüyor ama tabii ki Galatasaray'a gelmesinin cazibesinin bir kısmı da Avrupa'da oynamanın getireceği yüksek riskti. Eğer istikrarlı bir performans sergilemeye ve aynı sayıda gol katkısı yapmaya devam ederse, Norwich'in onu sattığının iki katına tekrar satılabileceğini söylemek mantıklı ve makul."
"Onun profilindeki orta saha oyuncuları beş büyük Avrupa liginde her zaman rağbet görüyor. Yaz aylarında Serie A'dan ilgi vardı ve bu tür bir ligin onu potansiyel bir hedef olarak görebileceğini düşünüyorum. Uzun süreçteki kariyerine gelince... Norwich'te geçirdiği süre boyunca hayalinin Brezilya milli takımı forması giymek olduğunu gizlemedi ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca etkileyici performansına devam ederse kesinlikle iyi bir şansı olacaktır. Ayrıca kariyerini ülkesinde Sao Paulo'da tamamlamak istediğini de açıkça belirtti."
SÜPER LİG'DE SÜPER ASİSTÇİ
Gabriel Sara ligde forma giydiği dokuz maçta iki gol, beş asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta ise bir asist yaptı. Altı asist ve iki gol olmak üzere toplamda sekiz gole direkt etki etti. Sarı-kırmızılı futbolcu beş gol pasıyla, ligin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, doksan altı karşılaşmada sahaya çıktığı Norwich City dönemini, yirmi bir gol ve on yedi asistle tamamlamıştı.