Boupendza'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.



Football365 Afrique'in haberinde Boupendza'nın Milli takım kampında gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Angola maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Boupendza ile birlikte testi pozitif çıkan bir diğer isim olan Kevin Mayi'nin karantina altına alındığı ve durumlarının gözlemlendiği aktarıldı.



Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği ise şimdiden merak konusu olurken, Hatayspor'un 3 Nisan'da Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmaya Boupendza'nın yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.



