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Boston'ın radarında Patty Mills var!

Boston Celtics'in, serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs guardı Patty Mills'i hedef aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs guardı Patty Mills'i hedef aldığı bildirildi.

Celtics'in basketbol operasyonlarının yeni başkanı Brad Stevens'ın yönetiminde, kadrosunda birkaç değişiklik yapması bekleniyor.

Boston Herald'dan Mark Murphy'ye göre Mills, Celtics'in takımlar 2 Ağustos'ta müzakerelere başlayınca takip etmeyi planladığı 7-8 serbest oyuncu arasında yer alıyor.

Tecrübeli guard, kariyerinin son 10 sezonunu geçirdiği Spurs ile dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir anlaşmadan çıkıyor.

Geçen sezon benchten gelerek oynadığı 68 maçta Mills, 10.8 sayı, 1.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu.


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