Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Dortmund, Stuttgart'ı deplasmanda 4-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.
8. maçında 6. galibiyetini alan Dortmund'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Sancho, 23. dakikada Marco Reus, 25. dakikada Paco Alcacer ve 85. dakikada Philipp kaydetti.
Son 4 maçta 21 gol atan Dortmund, bu galibiyetle birlikte 20 puanla zirvedeki yerini korurken Stuttgart, 5 puanla 17. sırada kaldı.
Bundesliga'da gelecek hafta Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Stuttgart ise Hoffenheim deplasmanına konuk olacak.
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8. maçında 6. galibiyetini alan Dortmund'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Sancho, 23. dakikada Marco Reus, 25. dakikada Paco Alcacer ve 85. dakikada Philipp kaydetti.
Son 4 maçta 21 gol atan Dortmund, bu galibiyetle birlikte 20 puanla zirvedeki yerini korurken Stuttgart, 5 puanla 17. sırada kaldı.
Bundesliga'da gelecek hafta Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Stuttgart ise Hoffenheim deplasmanına konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın