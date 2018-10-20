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Borussia Dortmund, seriye devam etti!

Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 4-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Borussia Dortmund, seriye devam etti!
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20 Ekim 2018 18:26
Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Dortmund, Stuttgart'ı deplasmanda 4-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

8. maçında 6. galibiyetini alan Dortmund'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Sancho, 23. dakikada Marco Reus, 25. dakikada Paco Alcacer ve 85. dakikada Philipp kaydetti.

Son 4 maçta 21 gol atan Dortmund, bu galibiyetle birlikte 20 puanla zirvedeki yerini korurken Stuttgart, 5 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'da gelecek hafta Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Stuttgart ise Hoffenheim deplasmanına konuk olacak.

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