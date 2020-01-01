Booker, Suns'ın 6-0 olmasıyla ilgili: "Çok iyi basketbol oynuyoruz!"

Bubble'da hala namağlup olan ve dün gece Oklahoma City Thunder karşısında 128-101 galibiyetle playoff mücadelelerine devam eden Phoenix Suns'ın koçu Monty Williams, takımının işi bitirmesi gerektiğini söyledi.



Williams, Suns'ın sezonun yeniden başlangıcından bu yana serisini 6-0'a çıkarmasından sonra, şu ifadeleri kullandı:



"Hiçbir şey başarmış değiliz. Bu bir koç konuşması gibi gelebilir, ancak serimizle kendimize bir çukur kazdık. Bu noktadayız ve bunun için minnettarız. Ancak ana hedef bazında hiçbir şey başarmadık. Herkes playofflara gitmeye çalışıyor ve biz de her şeye sırayla bakacağımızı söylemiştik."



"BU İŞİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BİTİRECEĞİZ"



Devin Booker, takımı için tek bir sezonda en çok 35 sayılık maç rekorunu (15) kırdıktan sonra, şu açıklamaları yaptı:



"Eğlenceliydi. Gerçekten iyi basketbol oynuyoruz. Saha içinde ve dışında birbirimizle hep eğleniyorduk. Daha da yakınlaşıyoruz. Birbirimizi öğreniyoruz. Ve birbirimizle iletişim kuruyoruz. Yani, her maça sırayla bakıyoruz. Buraya geldiğimizden beri bizim zihniyetimiz buydu ve buna bağlı kalıyoruz. Yani, buraya geldiğimizden beri bir rekabet ortamı vardı, odaklanmış bir ortamdaydık. Ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz, devam edip bu işi güçlü bir şekilde bitireceğiz."



"Bunun bir sürpriz olduğunu söyleyemem. Buraya geldiğimiz andan itibaren yüksek enerji ve rekabetçilik vardı. Kazanacak mıyız yoksa kaybedecek miyiz bilmiyorum ama bu soyunma odasında, herhangi bir maçtan veya herhangi bir müsabakadan geri adım atmayacak bazı adamlarımız olduğunu biliyorum."



Phoenix (32-29), Portland Trail Blazers'ın (33-39) Batı Konferansı'ndaki 9 numaralı sıra için 0.5 maç gerisinde bulunuyor ve iki sıralama maçı daha oynanacak.



