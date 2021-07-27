Boluspor iki transferi daha açıkladı

Boluspor, Onoriode Marshal Odah ve Abdurrahman Canlı ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor iki transferi daha açıkladı
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27 Temmuz 2021 19:18
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ve Abdurrahman Canlı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son İsrail'in Hapoel Hadera takımında forma giyen Odah ve Hatayspor'dan Abdurrahman ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada futbolcuların kariyerleri hakkında da bilgiler verildi.


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