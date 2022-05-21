Boksta dünya şampiyonu olan Türkiye, kupasını aldı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, takım halinde şampiyon oldu.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyonluğu elde eden Türkiye, kupasına kavuştu.



Ay-yıldızlı ekip, kupa seremonisinde büyük sevinç yaşarken, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.



Organizasyonda en iyi sporcu ödülü ise Busenaz Sürmeneli'nin oldu.



Milliler, takım halinde Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çektirdi ve kupanın sevincini yaşadı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.





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