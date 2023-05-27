Bochum, Leverkusen'i devirdi ligde kaldı

Bundesliga'nın son haftasında Bochum evinde Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bochum, Leverkusen'i devirdi ligde kaldı
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27 Mayıs 2023 18:40
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 18:50
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıye geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0 kazanırken goller; 19. dakikada Philipp Förster, 34. dakikada Takuma Asano ve 86. dakikada Kevin Stöger'den geldi. Bayer Leverkusen'de Amine Adli 8. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuça birlikte 35 puana ulaşan Bochum ligde kalmayı başarırken 50 puanda kalan Bayer Leverkusen sezonu 6. sırada tamamladı.

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