Bisiklet tutkunları Ataköy'de buluşuyor

Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek ve tarihi 50 yıl öncesine uzanan etkinlikte her yaş grubu farklı zamanlarda start alacak.



Ramazan Yeşil Parkı'nda düzenlenecek organizasyonda yarışmacılar, yaş gruplarına göre farklı mesafeler kat ederek varış çizgisine ulaşacak. Yıldızlar 7,5 kilometre, gençler 15 kilometre, masterlar 30 kilometre, büyükler ise 45 kilometre pedal çevirecek.



Dereceye giren sporcular için gerçekleştirilecek ödül töreni sonrası etkinlik sona erecek. Yarış kiti dağıtımı, 25 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.





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