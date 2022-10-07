Bingöllü sporcu kızlar, boccede dünya şampiyonluğu peşinde

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda 3. olmayı başaran Bingöllü sporcular Medine Kaya ve Şevval Akçanlı'nın yeni hedefi bu kulvarda altın madalya.



Geçen yıl beden eğitimi öğretmenleri Rukiye Varol sayesinde bocceye başlayan Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, kısa sürede kendileri geliştirerek Türkiye şampiyonluğu elde etti.



Daha sonra milli takım seçimlerinde birinci olarak Roma'da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kaya ve Akçanlı, raffa kategorisinde dünya üçüncülüğüne ulaştı.



Beden eğitim öğretmenleri Varol da Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda raffa kek kadınlar disiplininde altın madalya kazandı.



Öğrencilerine bu alanda örnek olan Varol, gelecek yıl Şevval Akçanlı ile büyükler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacak.



Çalışmalarını okulun spor salonundaki etrafını masalarla kapattıkları sahada sürdüren sporcular, başarılarını daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.



- Varol: "Sporun onlara büyük katkısı oldu"



Beden eğitimi öğretmeni ve bocce antrenörü Rukiye Varol, AA muhabirine, okullarında geçen yıl bocce eğitimini başlattığını söyledi.



Öğrencilerinin milli takım seçmelerinde birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katıldığını dile getiren Varol, bunun sevincini yaşadıklarını belirtti.



Yeni sporcular yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Varol, Bingöl'de bocce branşında milli sporcular yetiştirdiklerini kaydetti.



"Öğrencilerimizin spor yapmaya hevesleri vardı ama belki Bingöl şartları, belki de ailelerinden dolayı derslerini etkilediğini düşünerek katılmak istemiyorlardı. Görüşmelerle spor için onları ikna ettik." diyen Varol, daha sonra velilerin de destek olduğunu dile getirdi.



Öğrencilerin sporla sosyalleştiğini ve uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Varol, "Dünya üçüncülüğü elde ettikleri için Bingöl'de, Türkiye'de, hatta dünyada tanınan öğrenciler oldular. Sporun bu anlamda onlara büyük katkısı oldu. Aynı zamanda derslerine çok büyük etki etti. Artık başarmanın keyfini yaşadıkları için derslerinde de notlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Artık başarısızlığa tahammül edemiyorlar." diye konuştu.



- Akçanlı: "Dünya üçüncülüğü elde ederek ön yargıları kırdık"



Milli sporcu Şevval Akçanlı, öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfettiğini aktararak, "Spor, hayatımda çok büyük gelişmelere sebep oldu. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz için spora biraz ön yargı vardı. Biz dünya üçüncülüğü elde ederek bu ön yargıları kırdık. Şu anda öğrenciler daha hevesli. Veliler ve öğretmenler öğrencilerini daha fazla spora yönlendiriyor. Dünya üçüncülüğümüz bu anlamda çok iyi oldu. Mutluyuz." ifadelerini kullandı



Sporculardan Medine Kaya, bu spor dalında ilerlemek istediğini kaydederek, "Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Bocce bilindik bir spor değil ama bizim sayemizde bocceye ilgi artmaya başladı. Çevremde de bu spor dalına ilgi arttı. Herkes bana destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.





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