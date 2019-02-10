İŞTE BİLYONER TRİBÜN'DE ÖNE ÇIKAN KUPON!

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Türkiye'de Avrupa'da lig heyecanı hafta sonu oynanan maçlarla devam ediyor. İddaaseverler, Bilyoner.com'da günün kuponlarını oluşturuyor ve yine büyük heyecan yaşanıyor.Bilyoner.com üyeleri, Tribün bölümünde kuponlarını paylaşarak, diğer üyelerin de kazanmasına yardım oluyor. Pazar günü için ise Bilyoner Tribün'de dikkat çeken kuponlardan biri belli oldu.Öne çıkan o kuponda Galatasaray - Trabzonspor, Manchester City - Chelsea karşılaşmalarının yanı sıra, 4 maç daha yer aldı.