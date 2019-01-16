Bilyoner.com'da günün CANLI yayın programı

Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün birbirinden zorlu ve bir o kadar da keyfli maçlar var ve iddaa heyecanınızı katlamak için Bilyoner.com yine yanınızda olacak. Tribün sayfasında verilen iddaa tahminlerinin yanı sıra canlı maç yayınları ile de futbol heyecanını katlayan Bilyoner.com'da bugün yayınlanacak olan maçlardan dikkat çekenleri sizler için hazırladık. Bilyoner.com'a bir üyeliğiniz yoksa hemen şu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Bol şanslar, iyi seyirler arkadaşlar.
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Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın