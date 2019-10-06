Bilyoner.com ile maç önü: Arsenal - Bournemouth

Premier Lig'in sekizinci hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Arsenal, Bournemouth ile iç sahada oynadığ beş resmi maçı da kazandı.
*Bournemouth, Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı sekiz maçtan sadece dört puan toplayabildi (1G 1B 6M).
*Arsenal, Premier Lig'de evinde oynadığı son 21 maçta sadece Nisan ayında Crystal Palace karşısında mağlup oldu (16G 4B). Buna rağmen evindeki son iki maçta kalesinde ikişer gol gören Topçular, Aralık 2012'den bu yana art arda üç maçlık seri yaşamadı.
*Ligde dört maçtır gol atan Bournemouth forveti Callum Wilson, Mart 2014'ten bu yana ilk kez art arda beş maçta gol atmak için sahaya çıkacak (Coventry formasıyla). Wilson, Arsenal'e karşı oynadığı dört Premier Lig maçında üç gol atmıştı.
*Pierre-Emerick Aubameyang bu maçta gol atarsa, Dennis Bergkamp'ın ardından (1997/98 sezonu) Arsenal formasıyla sezonun ilk sekiz haftasında sekiz gole ulaşan ilk oyuncu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Luiz, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Pepe, Ceballos, Saka, Aubameyang
Bournemouth: Ramsdale, Stacey, Cook, Ake, Rico, King, Billing, Lerma, Groeneveld, Wilson, Solanke
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Premier Lig'de 8. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de ilk 7 haftada 12 puan toplayan Arsenal, 11 puanı bulunan Bournemouth'u konuk edecek. Ligin en kaliteli hücum hatlarından birine sahip olan Arsenal, David Luiz transferine ve Leno'nun harika performansına rağmen gol yememe sorununu henüz çözemedi. Bournemouth ise son 3 maçta 8 gol atarak hücum gücünün ne kadar iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu karşılaşmada da bunu göstereceklerdir. Arsenal'in galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Ancak üst seçeneğini daha az riskli olacaktır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Arsenal, Bournemouth ile iç sahada oynadığ beş resmi maçı da kazandı.
*Bournemouth, Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı sekiz maçtan sadece dört puan toplayabildi (1G 1B 6M).
*Arsenal, Premier Lig'de evinde oynadığı son 21 maçta sadece Nisan ayında Crystal Palace karşısında mağlup oldu (16G 4B). Buna rağmen evindeki son iki maçta kalesinde ikişer gol gören Topçular, Aralık 2012'den bu yana art arda üç maçlık seri yaşamadı.
*Ligde dört maçtır gol atan Bournemouth forveti Callum Wilson, Mart 2014'ten bu yana ilk kez art arda beş maçta gol atmak için sahaya çıkacak (Coventry formasıyla). Wilson, Arsenal'e karşı oynadığı dört Premier Lig maçında üç gol atmıştı.
*Pierre-Emerick Aubameyang bu maçta gol atarsa, Dennis Bergkamp'ın ardından (1997/98 sezonu) Arsenal formasıyla sezonun ilk sekiz haftasında sekiz gole ulaşan ilk oyuncu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Luiz, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Pepe, Ceballos, Saka, Aubameyang
Bournemouth: Ramsdale, Stacey, Cook, Ake, Rico, King, Billing, Lerma, Groeneveld, Wilson, Solanke
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Premier Lig'de 8. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de ilk 7 haftada 12 puan toplayan Arsenal, 11 puanı bulunan Bournemouth'u konuk edecek. Ligin en kaliteli hücum hatlarından birine sahip olan Arsenal, David Luiz transferine ve Leno'nun harika performansına rağmen gol yememe sorununu henüz çözemedi. Bournemouth ise son 3 maçta 8 gol atarak hücum gücünün ne kadar iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu karşılaşmada da bunu göstereceklerdir. Arsenal'in galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Ancak üst seçeneğini daha az riskli olacaktır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın