Bilordoda milliler Dünya Şampiyonu oldu!

3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'tan oluşan milli takım, dünya şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bilordoda milliler Dünya Şampiyonu oldu!
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14 Mart 2022 00:36
Almanya'ya da düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, birinci sırayı aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viersen şehrinde düzenlenen organizasyonun final maçında Tayfun Taşdemir/Mehmet Can Çapak ekibi, Kolombiyalı Pedro Gonzalez/Huberney Catano ikilisini 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada üçüncü sırayı ise Almanya'nın aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bizlere ve ülkemize bu gururu yaşattıkları için milli sporcularımız Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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