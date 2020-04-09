Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yeni tip corona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında aldığı yeni karar üzerine, corona virüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin, koruyucu tedbirler alınmasının ardından usule göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini bildirdi.Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun,etvada, hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alınmasının ardından cenazenin usulüne uygun şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine de değinildiği ifade edildi.Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün, Başkanlığa 3 Nisan'da Bilim Kurulu'nun defin işlemlerine ilişkin,Son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurul'a şikayetlerin ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farzı kifayedir.Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."