Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, takım arkadaşı D'Angelo Russell'ı överek, yeteneğinin Brooklyn Nets yıldızları James Harden ve Kyrie Irving ile aynı olduğunu söyledi.



D'Angelo, Brooklyn'den ayrıldığından beri All-Star seviyesine ulaşamamıştı ve Minnesota'daki 2020-21 sezonunda ise bazı talihsiz sakatlıklar yaşamıştı.



Timberwolves yazarı Dane Moore tarafından aktarılan bir alıntıda Beverley, Russell'ın Harden ve Kyrie'ye benzer yeteneklere sahip olduğuna inandığını açıkladı:



"İmza resmi olduğunda ve geldiğimde, tabii ki ilk olarak kadroya bakmıştım ve ilk söylediğim şeylerden biri, D-Lo'nun James Harden ve Kyrie Irving tipinde yeteneğe sahip olduğuydu. Doğuştan yetenekli bir oyuncu; pas verebiliyor, şut atabiliyor, serbest atış çizgisine gidebiliyor.



Üç seviyede skor üretebilen, gerekirse sırtı dönük oynayıp oradan pas da çıkarabilen bir adam."



"ÇIK VE BÜYÜK İŞLER YAP"



Beverley ayrıca, Russell'ı "sahada hep daha iyiye gitmeye" zorladığını da belirtti:



"Ona hep meydan okuyorum. 'Sende bu yetenek var. Seni bu tür oyunculardan farklı kılan ne? Bu yüzden sana her gün meydan okuyacağım, küçük ayrıntıları ve engelleri gözden kaçırma. Sahaya çık ve büyük işler yap.' diyorum. Bu söylediklerimin karşılığını her gün antrenmanlarda görüyorum ve geçen hazırlık maçında iyi oynaması da bu yüzden hiç sürpriz olmadı."



D'Angelo, Nets forması giydiği 2018-19 sezonunda 21.1 sayı ve 7.0 asist ortalamalarıyla All-Star seçilmişti.



