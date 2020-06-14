Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı

Siyah-beyazlı kulüp, yaşamını yitiren eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı paylaştı.

Haber; AA
Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı
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14 Haziran 2020 15:31
Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



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