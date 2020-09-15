Beşiktaş'tan sonra Benfica'yı da elediler

Yunanistan takımı PAOK, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Paokfc.gr
Beşiktaş'tan sonra Benfica'yı da elediler
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15 Eylül 2020 22:54
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK ile Benfica, Toumba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan PAOK, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.

Karşılaşmada PAOK'un golleri; 63. dakikada Dimitris Giannoulis ve 75. dakikada Andrija Zivkovic'den geldi. Benfica'nın tek golü ise 90+4'te Rafa Silva'dan geldi.

PAOK daha önceki ön eleme turunda da temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçmişti.



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