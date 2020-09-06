Beşiktaş'tan DeAndre Yedlin için 1.5 milyon euro

Beşiktaş sağ bek transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin için İngiliz kulübüyle görüşmelerine hız verdi. İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara hız verildi.



1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ



Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın Newcastle'lı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirerek İngiliz ekibine bu oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdi.



20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ



Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.



SERGEN YALÇIN ONU ÇOK İSTİYOR



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ABD'li oyuncuyu çok beğendiği ve bu oyuncunun özellikle transfer edilmesi için yönetimden özel istekte bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.



