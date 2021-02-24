Beşiktaş'tan 11 sayı farkla galibiyet

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 80-69 yendi.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Batuhan Kümükoğlu
Beşiktaş HDI Sigorta: Şenay Zeybek 5, İrem Naz Topuz 21, Melisa Korkmaz 10, Ceyda Necmiye Bekar 1, Nur Sezen Yavuz 5, Melek Uzunoğlu 16, Elif Bayram 6, Ceren Yağmur Civan 6, Ivankovic 10
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 15, Sude Güler, Öykü Taşkın 26, Sinem Karacan 2, Gülfer Tokatlı 9, İlknur Yıldızhan 5, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
1. Periyot: 27-18
Devre: 48-32
3. Periyot: 59-55
Salon: Akatlar Spor ve Kültür
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Batuhan Kümükoğlu
Beşiktaş HDI Sigorta: Şenay Zeybek 5, İrem Naz Topuz 21, Melisa Korkmaz 10, Ceyda Necmiye Bekar 1, Nur Sezen Yavuz 5, Melek Uzunoğlu 16, Elif Bayram 6, Ceren Yağmur Civan 6, Ivankovic 10
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 15, Sude Güler, Öykü Taşkın 26, Sinem Karacan 2, Gülfer Tokatlı 9, İlknur Yıldızhan 5, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
1. Periyot: 27-18
Devre: 48-32
3. Periyot: 59-55