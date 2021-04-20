Beşiktaş'ta Welinton cezalı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı takımın stoper oyuncusu Welinton, mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın stoper oyuncusu Welinton, mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.