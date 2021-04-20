Beşiktaş'ta Welinton cezalı

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'a konuk olduğu maçta siyah - beyazlılarda bir isim cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Welinton cezalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021 20:15
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı takımın stoper oyuncusu Welinton, mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.