Beşiktaş'ta sözleşme görüşmeleri ertelendi

Şu anda futbol konuşmak istemeyen yönetim, sözleşme görüşmelerini de ileri bir tarihte yapacak

Beşiktaş'ta sözleşme görüşmeleri ertelendi
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15 Mayıs 2020 08:46
Siyah-Beyazlılar'da 8 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından camia büyük bir üzüntü yaşadı. Bu ortamda futbol konuşmak istemeyen yönetim, sözleşme görüşmelerini de ileri bir tarihe erteledi.

TEK GÜNDEM SAĞLIK

Bu hafta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile pazarlık masasına oturulması bekleniyordu. 3 oyuncunun da bu kararı olgunlukla karşıladığı ve tek gündemlerinin sağlık olduğunu bildirdikleri gelen haberler arasında.

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