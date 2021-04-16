Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku: Aşil tendonu

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle Ankaragücü maçının 16. dakikasında kenara alındı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku: Aşil tendonu
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16 Nisan 2021 19:21
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 35. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı.

Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

Beşiktaş'ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu.

Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.



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