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Beşiktaş'ta Negredo ve Pepe şoku!

Galatasaray maçında sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe sezonu kapattı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Negredo ve Pepe şoku!
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30 Nisan 2018 13:40
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo'nun sezonu kapattığı ortaya çıktı. Alvaro Negredo Galatasaray ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanırken, yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

Oyunda devam edemeyen bir diğer isim olan Pepe'nin de en az 2 hafta oynayamayacağı, bu nedenle de sezonun geri kalanında forma giymesinin beklenmediği ortaya çıktı.

Süper Lig'de sakatlık raporu;


•Negredo
•Pepe
•Caner Erkin
•Abdülkadir
•Onur Kıvrak
•Tolga Ciğerci
•Castillo
•Rodellaga
•Napoleone
•Nabil Dirar
•Gyan
•Ahmet Oğuz
•Serginho
•Eray Atasever
•Caner Osmanpaşa
•Henrique pic.twitter.com/oMy9h850lI

— Sporx (@sporx) 30 Nisan 2018
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