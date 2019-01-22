  •  
    'Fenerbahçe kazanamaz çünkü alt sıra takımı...'
  •  
    "Comolli patlayacak ve Ersun Yanal patlayacak"
  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!

Beşiktaş'ta Jose Izquierdo için resmi görüşme

Beşiktaş, Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek B Planı'nı hazırladı. Listenin en başında da Izquierdo yer alıyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta Jose Izquierdo için resmi görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 08:28
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Akhisar'ı yenerek 2. yarıya galibiyetle başlayan Siyah-Beyazlı takımda büyük bir mutluluk yaşanırken Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği iddiaları yönetimi harekete geçirdi.

Beşiktaş Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı.

Yönetim her ne kadar resmen bir açıklama yapmasa da kanatları kuvvetlendirmek için bazı isimler üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına da Brighton'da forma giyen Jose Izquierdo'yu aldığı belirtildi.

Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için