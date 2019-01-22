Beşiktaş'ta Jose Izquierdo için resmi görüşme

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Akhisar'ı yenerek 2. yarıya galibiyetle başlayan Siyah-Beyazlı takımda büyük bir mutluluk yaşanırken Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği iddiaları yönetimi harekete geçirdi.Beşiktaş Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı.Yönetim her ne kadar resmen bir açıklama yapmasa da kanatları kuvvetlendirmek için bazı isimler üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına da Brighton'da forma giyen Jose Izquierdo'yu aldığı belirtildi.Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.