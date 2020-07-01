Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için formül bulundu

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü elinde tutmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek Dorukhan Toköz'e 'oyna-kazan' ağırlıklı bir öneriyle gidilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için formül bulundu
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01 Temmuz 2020 10:12
Beşiktaş dış transfer kadar iç transferde de yoğun bir gündeme sahip… Sözleşmesi bitecek Atiba ve Gökhan Gönül'ü tutmak isteyen Beşiktaş, Haziran 2021'e kadar kontratlı Dorukhan Toköz'ün durumunu da boşlamıyor.

Kulüple menajer sorunu yaşayan ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği oyuncunun kalması için formül bulundu. Önerilecek maç başı ağırlıklı bu çözümde 'oyna-kazan' parolası belirlendi.

Dorukhan, belirlenen maç sayısına ulaşırsa alacağı ücret ortalama 1.2 milyon Euro seviyesine gelecek.

24 yaşındaki futbolcu halen 350 bin Euro garanti ücret alıyor. Geçen hafta 8 ay sonra ilk kez kadroya giren Dorukhan Toköz'ün sezon bitene kadar süre verilerek onore edilmesi planlanıyor.



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