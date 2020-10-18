Beşiktaş'ta Adem Ljajic alarmı!

Beşiktaş'ta fazla kiloları ile dikkat çeken Adem Ljajic'e özel program uygulanacak. Ocak ayına kadar kendisini toparlayamazsa Beşiktaş'ın gelecekle ilgili planlarında yer almayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic alarmı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2020 11:54
Beşiktaşlı Adem Ljajic'in formsuzluğu milli takıma da yansıdı.

Boşnak asıllı futbolcu, Sırbistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta ilk yarı sonunda oyundan alınırken, Türkiye karşısında forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ın, G.Birliği ile oynadığı karşılaşmada ise fazla kilolarıyla objektiflere yansıyan 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce fiziksel açıdan kendisini bulması adına özel idman programına tabi tutulacak.

Ayrıca teknik heyet ve yönetimin oyuncuyla özel bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ljajic'e ocak ayına kadar şans tanınacağı, kendisini toparlayamaması halinde gelecek planlarının dışında bırakılacağı belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için