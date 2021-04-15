Beşiktaş'ta Aboubakar için kritik gün

Sakatlığı süren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar dün de sahada bireysel program uyguladı. Aboubakar bugün takımla çalışırsa Ankaragücü maçının kadrosuna alınacak

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar için kritik gün
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15 Nisan 2021 09:03
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kamerunlu golcü, milli takım kampından sakat döndüğü için Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyememişti.

Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Aboubakar dün de takımdan ayrı çalıştı. Tecrübeli golcünün fizyoterapist yönetiminde sahada bireysel program uyguladığı aktarıldı.

Sakatlığı henüz tam olarak düzelmeyen Aboubakar bugün tesislerde testten geçirilecek. Yetenekli futbolcu kendisini iyi hissetmesi halinde takımla birlikte çalışacak ve Ankaragücü maçının kadrosuna da alınacak. Kamerunlu oyuncu takımla çalışamaması durumunda ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik müsabaka öncesi Aboubakar'ın iyileşmesini adeta dört gözle beklerken, olumsuz durum için de hazırlıklarını yapıyor. Yalçın, Vincent Aboubakar'ın maça yetişememesi halinde Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle santrfor pozisyonunda Cyle Larin'e görev verecek. Bu durumda siyah-beyazlı hocanın kanatlardaki tercihleri ise Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou olacak.





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