Beşiktaş'ta Aboubakar fırtınası esiyor!

Kara Kartal'da bu sezon itibarıyla ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, geçen hafta Konyaspor'la oynanan karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olmuştu. Porto'dan hazır olarak gelmesi sebebiyle sadece tek idmanla deplasmandaki karşılaşmaya götürülen ve görev aldığı 45 dakikadaki hırslı futboluyla dikkat çeken Kamerunlu futbolcu, idmanlarda da farkını belli ediyor. Hafta başında ve dün yapılan antrenmanlarda takımın en dikkat çeken ismi olmayı başaran Aboubakar, başarılı görüntüsüyle teknik ekibi memnun ediyor. Kondisyon olarak takımla aynı seviyeye çabucak gelen 28 yaşındaki futbolcu, özellikle çift kale maçlardaki hırsıyla göz kamaştırıyor. İdman maçlarında rakip ekipte yer alan takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Aboubakar, adeta gol olup yağıyor.



Töre de 11'e geçiyor...



Takım çalışmalarının ardından bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Vincent Aboubakar, düz koşu ve şut idmanı yapıyor. Performans olarak kendisini en iyi seviyeye çıkarmak için yoğun bir mesai yapan Aboubakar'ın bu çabası, karşılıksız kalmayacak. Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde pazar günü Gençlerbirliği'yle Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Başarılı futbolcuya ek olarak idman eksiğini kapatan Gökhan Töre'nin de Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de olması bekleniyor.



