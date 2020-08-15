Beşiktaş'ta 1,5 saat sabah idmanı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü

Haber; AA
Beşiktaş'ta 1,5 saat sabah idmanı
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15 Ağustos 2020 14:22
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla devam etti. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı takım dar alanda oyun ve kontrollü pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman gruplar halinde yapılan istasyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaş günün ikinci idmanını akşam 18.00'de yapacak.



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