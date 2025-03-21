Beşiktaşlı Demir Ege'ye Rio Ave'den resmi girişim!

Beşiktaş'tan kiralık olarak sezon başı Rio Ave'ye giden Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi resmi girişimde bulundu.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaşlı Demir Ege'ye Rio Ave'den resmi girişim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 09:53
Son güncelleme 21 Mart 2025 10:00
Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Rio Ave Kulübü, 5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu için Beşiktaş'tan indirim talep etti.

"İNDİRİM YOK"

Beşiktaş ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Siyah-Beyazlılar, oyuncu için önceden belirlenen satın alma opsiyonunda herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirterek, görüşmeleri sonlandırdı.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Genç orta saha, Portekiz'de çıktığı 24 maçta 1661 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Oyuncu gösterdiği bu performans ile kariyerinde ilk defa A Milli Takımı çağrıldı. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery