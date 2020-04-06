Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

Beşiktaş'ın saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul etti. Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberi şu şekilde...Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. İki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi. Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan oyuncuların virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi. Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek oyunculara güvence verdiği ifade edildi.