Beşiktaş'ın Leroy Fer planı suya düşebilir

Sözleşmesi bitecek olan Leroy Fer'e talip olan Beşiktaş'ın planlarının oyuncunun kulübü ile sözleşme yenilemeye ikna olduğu iddiası üzerine suya düşebileceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın Leroy Fer planı suya düşebilir
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30 Haziran 2020 00:52
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feyenoord'un yetenekli ön liberosu Leroy Fer için Beşiktaş'ın girişimleri oyuncu ile sözleşme yenileme kararı alınması sebebiyle suya düşmek üzere...

Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Leroy Fer için Beşiktaş'ın ciddi girişimleri olmasına rağmen oyuncunun Feyenoord'da kalmaya karar verdiği iddia edildi. Hollanda basını, yıllık 1 milyon euro civarında bir kazancı olan Leroy Fer'in Türkiye'de herhangi bir kulüübe gitmenin kariyeri için doğru olmayacağını düşünerek takımda kalmayı seçtiğini iddia ediyor.

Yakın zamanda Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Mark Diemers ile de geçtiğimiz hafta sözleşme yenilemeleri gerçekleştirilmişti. Takımın bu sezon savunma merkezinde oynayan Eric Botteghin ile ise anlaşmaya varılamadığı ve Brezilyalı stoper ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

Orta saha Leroy Fer bu sezon 23 Lig, 5 Avrupa Ligi, 3 Hollanda Kupası ve 3 Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere 34 maça çıkmış ve 5 gol 2 asistlik performans katkısı sağlamıştı.



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