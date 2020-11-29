Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü derbide geldi!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, bir istatistik dikkat çekti.



Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.



SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ



Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ilk golü attığı 5 maçın sadece 1'inde puan kaybetti.



