Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü derbide geldi!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, bir istatistik dikkat çekti.
Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.
SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ilk golü attığı 5 maçın sadece 1'inde puan kaybetti.
Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.
SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ilk golü attığı 5 maçın sadece 1'inde puan kaybetti.