Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü derbide geldi!

Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, bu sezonki en erken golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golü derbide geldi!
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29 Kasım 2020 19:18
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, bir istatistik dikkat çekti.

Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.

SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ilk golü attığı 5 maçın sadece 1'inde puan kaybetti.



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