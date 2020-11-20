Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu, Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.



Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı: Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.



Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ