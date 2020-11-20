Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
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20 Kasım 2020 19:08
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu, Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.

Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı: Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.

Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
 
◉Ersin Destanoğlu
◉Welinton
◉Domagoj Vida
◉Valentin Rosier
◉Fabrice N'Sakala
◉Oğuzhan Özyakup
◉Ajdin Hasic




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