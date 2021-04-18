Beşiktaş'a Vincent Aboubakar mutluluğu!

Beşiktaş'ta adalesindeki sakatlığı tamamen düzelen Vincent Aboubakar takımla birlikte çalışmalara başladı.



Afrika Uluslar Kupası eleme grubu maçları için gittiği Kamerun'dan sakat dönen Aboubakar; Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve son olarak Ankaragücü karşılaşmalarında görev yapamadı. Cenk Tosun'un da sezonu kapatması yüzünden hücum hattındaki eksikliği bir hayli hissedilen yıldız golcünün takıma dönmesi, Sivas deplasmanı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın'a rahat bir nefes aldırdı.



Yalçın, Sivasspor karşısında Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Kendisini iyi hisseden Kamerunlu oyuncu zorlu maçta santrfor pozisyonunda görev yapacak. Aboubakar'ın takıma dönüşüyle birlikte Cyle Larin yeniden sol kanada kaydırılacak. Hücum hattının sağında ise yine Rachid Ghezzal yer alacak.



Aboubakar, 28 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımın en golcü isimlerinden biri olmayı başardı.



