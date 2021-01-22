Beşiktaş'a Ramsey transferinden kötü haber

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren ve Aaron Ramsey'i gündemine alan Beşiktaş'a transferde kötü haber...

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'a Ramsey transferinden kötü haber
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22 Ocak 2021 11:33
Adem Ljajic'i elden çıkarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Aaron Ramsey'i kiralama planı yapıyordu... Ancak bu transferde Galli oyuncunun yüksek maliyeti en büyük engel.

Bütçe konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle aralarında Merih Demiral'in de bulunduğu bazı isimleri satmaya hazırlandığı iddia edilen Juventus'ta Ramsey yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

30 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için isteyeceği ücretin 2 ile 3 milyon Euro arasında olması bekleniyor.

Finansal Fair-Play nedeniyle forvet transferi için 1 milyon Euro bütçe ayırabilen Kartal'ın böyle bir rakamı devre arasında karşılaması zor gözüküyor.

Siyah-Beyazlılar'ın bu dönemde işi bitiremezse yeni sezon için Ramsey'yle şartları konuşacakları bildirildi. 




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