Beşiktaş'a bir de Boateng şoku!

Beşiktaş'tan Boateng'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'a bir de Boateng şoku!
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12 Temmuz 2020 12:45
Beşiktaş'ta Boateng, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Boateng, Atiba, Ljajic ve Umut Nayır Malatyaspor maç kadrosunda yer almıyor.

İşte Beşiktaş'ın Boateng açıklaması;

"Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."

FORVETTE GÜVEN YALÇIN 

Burak Yılmaz'ın sakatlığının üzerine Boateng kaybıyla Beşiktaş'ta, forvet için tek seçim kaldı. Yeni Malatyaspor karşısında forvette Güven Yalçın'ın olması bekleniyor. 



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