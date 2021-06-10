Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sözleşme için siyah-beyazlı kulüple yeni bir görüşme gerçekleştirdi. İlk etapta senelik 3 milyon Euro talep eden Sergen Yalçın'ın, 2.5 milyon Euro'ya kadar düştüğü öne sürüldü.Tatil için İzmir'de bulunan Sergen Yakın ile Çeşme'de bir görüşme yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Emre Kocadağ, Posta Gazetesi'nden Faik Gürses'e "" dedi.Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ise "" yanıtını verdi.