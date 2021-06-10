Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sözleşme için siyah-beyazlı kulüple yeni bir görüşme gerçekleştirdi. İlk etapta senelik 3 milyon Euro talep eden Sergen Yalçın'ın, 2.5 milyon Euro'ya kadar düştüğü öne sürüldü.
"ENDİŞEYE GEREK YOK, ANLAŞIRIZ"
Tatil için İzmir'de bulunan Sergen Yakın ile Çeşme'de bir görüşme yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Emre Kocadağ, Posta Gazetesi'nden Faik Gürses'e "Endişeye mahal yok. Hocamız bir fiyat sundu. Bizim teklifimiz de 15-20 milyon aralığında. Orta noktayı buluruz. Herkesin içi rahat olsun" dedi.
ÇEBİ: "ART NİYET ARANMAMALI"
Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Hocamızla devam etmek istiyoruz, görüşmelerimiz de devam ediyor. Fikrimiz ve zikrimiz aynı. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz konuyu çözmek için buradayız. Hoca bizle bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı, bazı şeyler ertelendi. Çok doğal bir süreç. Art niyet aramamak lazım" yanıtını verdi.
"ENDİŞEYE GEREK YOK, ANLAŞIRIZ"
Tatil için İzmir'de bulunan Sergen Yakın ile Çeşme'de bir görüşme yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Emre Kocadağ, Posta Gazetesi'nden Faik Gürses'e "Endişeye mahal yok. Hocamız bir fiyat sundu. Bizim teklifimiz de 15-20 milyon aralığında. Orta noktayı buluruz. Herkesin içi rahat olsun" dedi.
ÇEBİ: "ART NİYET ARANMAMALI"
Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Hocamızla devam etmek istiyoruz, görüşmelerimiz de devam ediyor. Fikrimiz ve zikrimiz aynı. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz konuyu çözmek için buradayız. Hoca bizle bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı, bazı şeyler ertelendi. Çok doğal bir süreç. Art niyet aramamak lazım" yanıtını verdi.