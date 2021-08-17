Beşiktaş'tan Schalkeli Can Bozdoğan için hamle

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş'ta yeni hedef Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan oldu.



KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.



Bundesliga'da geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



